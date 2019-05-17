На реинтеграции ЛДНР в Украину поставлен жирный крест

17.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Новый языковой закон, принятый украинским парламентом, направлен в первую очередь против русского языка.

Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«При анализе сути закона становится очевидно, что в первую очередь он направлен против русского языка и значительно сужает сферу его функционирования. Хотя следует отметить, что сам русский язык в тексте вообще не упоминается. В документе есть пункты про английский, официальные языки Европейского союза и ни слова о русском», – отмечает эксперт.

При этом он указывает, что принятый закон тотально противоречит статье 10 конституции Украины, где записано, что «гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств».

«Примечательно, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» подписан в то время, когда министр иностранных дел страны Павел Климкин активизировался на международных площадках с заявлением: возвращение России в Совет Европы станет поводом для автоматического выхода Киева из Минских соглашений. Так вот, принятие вышеупомянутого закона как раз и стало очередным жирным крестом на процессе реинтеграции, о котором так пекутся наши западные партнеры», – резюмирует Денисов.