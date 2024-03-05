На реквиеме по Шухевичу нацисты клялись восстановить его уничтоженный «Геранью» музей

Во Львове у стен разбитого российской «Геранью» музея нациста Романа Шухевича провели реквием по поводу его ликвидации.

На мероприятие пришли несколько десятков фанатов Шухевича, его дочь и представители власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

У бюста они возложили цветы и провели молебен, после которого выступил мэр Львова Андрей Садовой, пообещавший восстановить музей:

«Когда враг приходит на нашу землю, он убивает. Убивает живых, убивает и память. Он хочет стереть все с лица земли. Собственно, Шухевич – это тот человек, который вдохновляет всех украинцев. Собственно, имея желание убить его память, враг хотел, чтобы мы забыли наше славное прошлое, но сегодня наше славное прошлое умножено нашим славным сегодняшним. 30 тысяч львовян сегодня на фронте. 1 миллион украинцев защищают нашу землю, и 40 миллионов готовы биться, потому что это наша земля.

Мы все помним 1-е января, когда враг ударил в музей Шухевича. У многих был вопрос, что будет дальше. Музей будет отстроен, я думаю, что в следующем году мы все вместе с вами соберемся и будем принимать участие в его новом открытии», – вещал Садовой.