На реквиеме по Шухевичу нацисты клялись восстановить его уничтоженный «Геранью» музей

Анатолий Лапин.  
05.03.2024 20:45
  (Мск) , Киев
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Галичина, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Во Львове у стен разбитого российской «Геранью» музея нациста Романа Шухевича провели реквием по поводу его ликвидации.

На мероприятие пришли несколько десятков фанатов Шухевича, его дочь и представители власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львове у стен разбитого российской «Геранью» музея нациста Романа Шухевича провели реквием по...

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У бюста они возложили цветы и провели молебен, после которого выступил мэр Львова Андрей Садовой, пообещавший восстановить музей:

«Когда враг приходит на нашу землю, он убивает. Убивает живых, убивает и память. Он хочет стереть все с лица земли. Собственно, Шухевич – это тот человек, который вдохновляет всех украинцев. Собственно, имея желание убить его память, враг хотел, чтобы мы забыли наше славное прошлое, но сегодня наше славное прошлое умножено нашим славным сегодняшним. 30 тысяч львовян сегодня на фронте. 1 миллион украинцев защищают нашу землю, и 40 миллионов готовы биться, потому что это наша земля.

Мы все помним 1-е января, когда враг ударил в музей Шухевича. У многих был вопрос, что будет дальше. Музей будет отстроен, я думаю, что в следующем году мы все вместе с вами соберемся и будем принимать участие в его новом открытии», – вещал Садовой.

Дочь Шухевича Мария также призвала не медлить с восстановлением музея, чтобы вопрос не был забыт и пожаловалась, что Россия забрала у нее «последнюю связь с отцом».

«Я последнюю ниточку, связь с отцом потеряла, физический. Память – это другое. Потеряла такое место – тут стояло фортепиано, по которому бегали его пальцы, стулья, на которых он сидел, тут были документы, которые он держал в руках, а теперь этого ничего нет. Физическая связь исчезла, остались только воспоминания… Я считаю, что стоит как можно быстрее его восстановить, потому что, знаете, потом придут какие-то другие, более поздние нужды, отложат на позже», – причитала дочь палача-нациста.

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