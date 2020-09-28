На ремонте украинской военной техники остались одни старики

28.09.2020, Киев, Максим Карпенко

На Украине сложилась катастрофическая ситуация со специалистами на промышленных предприятиях, в том числе в оборонном секторе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, на заводах остались 80-летние старики, а вся молодежь, получившая первичную квалификацию, выезжает на аналогичные предприятия за рубеж.

«А у нас есть специалисты, которые качественно сделают ремонт техники? А их уже нет. Вы на любой ремонтный завод приезжайте – танковый, авиационный, другой. Приезжайте – посмотрите. А там уже остался дядя Вася, которому 83 года, а молодежи нет. Молодежь в Польше, в Венгрии и так далее, на таких же заводах. Они набирают, первичное обучение проходят до мастеров и потом увольняются и уезжают.

И уже квалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов явный дефицит. Это первое. Запчасти – это второе, снижена роль военной приемки. Я вам могу сказать столько, чтобы самолет поднялся в воздух или танк вышел на поле боя. Нарушена система, она упрощена, вот вам и результат», – заявил Кузьмук.