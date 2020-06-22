На репетиции Парада Победы в Донецке участвовало более ста единиц техники

22.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

В понедельник 22 июня в столице ДНР состоялась третья репетиция военного парада в честь 75-летия Великой Победы.

Об этом сообщает официальный сайт ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парадные расчеты подразделений Народной милиции ДНР, МВД и МЧС республики, курсанты Донецкого общевойскового командного училища, активисты Юнармии и Народной дружины ДНР прошли по улице Артёма – главной улице Донецка.

Всего в репетиции приняли участие более 2 000 участников и около 100 единиц военной техники, участвовали как раритетные, так и современные образцы военной техники, стоящие на службе Народной милиции республики.

При этом по информации Минздрава ДНР, санитарно-эпидемиологические нормы находятся на особом контроле: у всех участников Парада тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Отмечается, что во время проведения Парада Победы будет ограничено движение всех видов транспорта, в том числе и общественного.

В то же время, согласно Указа Главы ДНР № 197 от 21 июня 2020 года, с 05:00 часов по 23:00 часа 24 июня 2020 года приостанавливается действие ограничительных мер.

Как сообщалось ранее, военный парад в Донецке должен был состояться 9 мая этого года, но из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире был перенесен на более поздний срок.

Согласно указу главы ДНР Дениса Пушилина, Парад Победы будет проведен 24 июня.