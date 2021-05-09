На родине Зеленского доказывают, что «при Гитлере было лучше»

Новости Украины

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В 1941 году захватившие Кривой Рог нацисты якобы начали восстанавливать то, что разрушила отступающая Красная армия, а также всячески способствовали развитию города.

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Об этом в эфире телеканала «Первый криворожский» заявила украинский «историк» Евгения Левченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они заботились о том, чтобы обеспечить поставки криворожцам топлива, электричество. Потому что когда наши войска отступали – почти всё было уничтожено, нашими же – и шахты, и завод «Криворожсталь», и криворожскую электростанцию подорвали. По сути, население уничтожалось и продукты питания. Население бросили на произвол судьбы.

Зачем это делалось? По сталинской доктрине ничего не оставляли на оккупированной территории для врага, чтобы это не пошло на пользу врагу. Но местным людям надо было выживать», – сказала Левченко.

Она подчеркнула, что кроме того, что нацисты якобы восстанавливали на оккупированных землях разрушенные заводы, театры способствовали развитию города.

«Также гитлеровцы и оккупанты, которые тут были, поддерживали такую деятельность. Потому что гитлеровцы, когда захватили наш город, хотели проводить лояльную политику пряника и кнута. На первых порах было больше пряника, потому что они хотели создать такую атмосферу, чтобы местное население их поддерживало.

Так, с 1941 года у нас начинает работать театр имени Котляревского. И первая пьеса, которая была поставлена – Тарас Бульба Гоголя. Вообще репертуар театра был националистическим – больше ставили украинских классиков национальной направленности», – добавила историк.

Также она уверяет, что немцы восстановили работу многих заводов, организовали добычу железной руды, а также создали кооперативы.