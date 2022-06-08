«На родном, не на кацапском»: западенцы не дают гуманитарку переселенцам из Мариуполя

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Новости Украины

На Западной Украине переселенцам из Мариуполя отказались выдавать гуманитарную помощь, отправленную из Франции, потому что люди говорили не на украинском языке.

Инцидент произошел в городе Владимир на Волыни, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местное издание «Конкурент».

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На опубликованном ролике видно, что от беженцев люди, распределяющие помощь, требуют перейти на украинский:

«Если ты тут родилась, пожалуйста, разговаривай на родном языке, а не на кацапском».

В ответ на это женщина заявляет, что на Волыни оказалась не по собственной воле, и отказывается выполнять требование:

«Я приехала сюда не потому, что мне так нужно, а потому что я ребенка своего вывозила от бомбежек. И не важно на каком языке… Мы не по своей воле сюда приехали».

Соцработница же наотрез отказывается принимать русскоязычных и призывает их вязать сетки для ВСУ:

«Такое впечатление, что вы сюда понаехали, чтобы издеваться… Вы ходите и ругаетесь: «Вот тот должен, вот тот должен». А вы пришли бы и сетки повязали парням, которые Мариуполь защищают».