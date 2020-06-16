На родном ТВ украинцев признали «поколением рабов»

16.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Нынешнее поколение украинцев – это якобы наследники наихудших людей, среди которых доминирует постсоветская идентичность.

Об этом в эфире 4 канала заявил украинский шоумен, майданщик Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мухарского, «лучшее поколение» – это украинские националисты первой половины прошлого века, которые были уничтожены.

«К сожалению, мы – поколение наихудших. То есть наилучшие – пассионарии, люди, которые были готовы жертвовать собой ради общего блага и ради государства, были в ХХ столетии уничтожены. Потому мы сейчас имеем поколение рабов, которые рождают рабов. Этот тотальный совок, левацкая идеология, когда у украинцев доминирует постсоветская коллективная ответственность, то есть постсоветская идентичность, она среди украинцев очень широко распространена.

Я не буду даже говорить о восточных или центральных регионах, она распространена даже и на западные регионы. Оно размазано, то есть 70 лет господства советской власти на этих территориях не прошли даром – человек за одно поколение теряет навыки ответственности. А тут несколько поколений. Потому мы – наследники наихудших», – заявил Мухарский.