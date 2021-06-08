На российские учения Украина ответила переброской резервистов к белорусской границе

08.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

В Ровенской области, на территории военного полигона недалеко от границ с Белоруссией украинские резервисты учились бороться с партизанскими отрядами.

Об этом сообщает агентство «Армия инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам командира отдельной бригады территориальной обороны Александра Цыся, в контексте недавней переброски российских войск к границам с Украиной, командиры решили проверить резервистов и объявили тренировочные сборы, на которые смогли привлечь более четырех с половиной сотен человек.

«В этом году, вы знаете, что Российская Федерация проводила масштабные учения по всей государственной границе с Украиной. Непосредственно и те воинские части, которые дислоцируются в соседней Белоруссии. Они выполняли задания, передислокацию, учебные сборы, развертывание, перемещение и так далее. На сегодняшний день напряжение не спало, потому что военные части не отведены. Путин говорит одно, а делает другое», – сказал офицер.

«Но мы мониторили – военный комиссар мне поставил задачу, я выезжал на государственную границу, мониторил эту ситуацию. И по прибытию я доложил комиссару, командующему доложили о результатах этой поездки. Возникла ситуация, что могла быть необходимость немедленного реагирования на ту или иную ситуацию, которая могла сложиться на государственной границе. Мне дали указание провести оповещение на протяжении 12 часов, сколько я смогу поставить военнообязанных.

Мы провели буквально за несколько часов это оповещение, кроме того мы привлекли общественные объединения и организации, которые занимаются оборонной деятельностью. Довольно активно мы набрали, буквально за день больше 460 человек добровольцев, которые немедленно могут уже выдвинуться в район государственной границы для выполнения задач», – заявил Цысь.