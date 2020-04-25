На российском Первом канале внезапно начали расхваливать Лукашенко

25.04.2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит абсолютно верную политику в условиях коронавируса, отказываясь, в отличие от соседних стран, вводить карантин и отменять массовые мероприятия.

Об этом в эфире российского Первого канала заявил депутат Госдумы РФ, Алексей Журавлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко не эксперимент проводит, насколько я в курсе. Батька правильно делает. Он анализирует весь поток информации, сублимирует ее и выдает решение для своей страны. Пока у них смертность примерно такая же, как у нас при всех наших огромных мерах», – сказал Журавлев.

Он полагает, что, если бы Лукашенко мог, то проводил такую же политику и в России.

«Он также бы действовал, может быть, с какими-то коррекциями на Москву. Если у нас после всей этой изоляции перестанет работать программа «Здравоохранение», которая постановлением правительства приостановлена, как и ряд других программ, то что мы получим через год. Да, мы победим коронавирус – примерно с такими же потерями, как у Лукашенко – а дальше что?» – сказал Журавлев.

Позитивно оценивали деятельность белорусского президента и другие гости передачи «Время покажет». Ведущие постоянно приговаривали, что Александр Григорьевич молодец. За жесткий карантин выступал только либерал Александр Сытин, но его, как обычно, подвергли обструкции.

Оскорбительные высказывания Лукашенко и его подчиненных о России в контексте борьбы с коронавирусом, отказ белорусских чиновников даже не поблагодарить РФ за помощь, а признать, что они об этой помощи просили, на фоне восторженных комплиментов в адрес Китая и Польши, – обо всем этом на Первом канале решили не вспоминать.