На российском радио призывают заключить с Украиной «декрет о мире» – «без предварительных условий»

Политолог Борис Межуев, до недавнего времени работавший с героем Русской весны Алексеем Чалым, сейчас перебежал на сторону пораженцев и критиков СВО и теперь является одним из представителей «партии мира» в Москве, предложил России инициировать заморозку конфликта «без предварительных условий».

Мнение было высказано в эфире радио «Комсомольская правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сказал, что Россия упустила время, когда можно было предложить свой вариант заморозки конфликта и мирного разрешения ситуации. Политолог поддержал «инициативу» Владимира Путина, который показал африканской делегации документ Стамбульских соглашений, где было ясно видно, что они были сорваны по вине США и Запада, однако сейчас уже ситуация якобы кардинально изменилась.

«Американское общественное мнение, и не только американское, всё время требует от администрации Байдена end game – покажите нам конец войны. У нас общественное мнение этого не требует, но вообще, должно требовать», – сказал Межуев.

По его словам, «момент был упущен» в феврале-марте этого года, когда Китай предлагал свою глобальную инициативу по безопасности.

Политолог добавил, что СВО изначально пошло не по плану, на что нужно было оперативно отреагировать.

«Надо было изначально ограничиться защитой территорий ДНР и ЛНР. Я понимаю, что был большой соблазн быстро сменить украинское руководство, действительно неадекватное, и поставить какое-то другое. Но после того, как стало ясно, что этот план не удастся и не реализуется, надо было просто вернуться на границы 24 февраля и удерживать их. Может быть, даже без этих Стамбульских соглашений, хотя они были выгодны России, что Россия пошла на них, несмотря на. Но, видимо, с военной точки зрения надо было сразу понимать, что это неудачная военная операция, она на самом деле просто неправильно продумана, и надо возвращаться сразу на эту линию», – высказал мнение Межуев.

Он согласился, что санкционная война против РФ всё равно была бы развязана, но «не носила бы такой тотальный характер».

«Вместо этого Россия была спровоцирована на продолжение этих военных действий, ну и дальше мы оказались в этой ловушке, из которой пытаемся выбраться», – рассуждал политолог.

Тем не менее, он признал, что уже остановиться нельзя, поскольку после сентября 2022 новые территории вписаны в Конституцию РФ. Тем не менее, Межуев выступил за прекращение боевых действий и начало переговоров «без предварительных условий».

«Естественно это будут две стороны. Но Россия может сделать такое предложение, знаете, как Ленин предложил всем сторонам примириться – декрет о мире. Россия тоже может сделать такое предложение», – говорил Межуев.

Он добавил, что «как вариант» перед глазами есть «прекрасный корейский кейс», когда война не закончена и продолжается 70 лет. И хитрость якобы в том, что за это время Украина всем надоест.

«Этот вариант сейчас самый рабочий. Другое дело, что я не верю ни в какое мирное соглашение, я не верю, что сейчас реально дипломатически разрешить. Но можно договориться о приостановке конфликта в начале переговоров, решения целого ряда практических проблем в надежде, что лет через 50 мы договоримся о чём-то более существенном. Тем более через 50 лет, я думаю, у Украины возникнут серьёзные проблемы с Западом, и она будет выброшена с Запада», – убеждал Межуев.