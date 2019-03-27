На российском ТВ Чубарова и Джемилева назвали кадровыми сотрудниками СБУ

27.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Лидеры запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-тарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев – давние агенты СБУ, давно превратившие национальное движение в доходный бизнес по выкачиванию западных грантов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Здесь вопрос зашёл о самозваных лидеров крымских татар Джемилеве и Чубарове – это кадровые сотрудники СБУ, завербованные ещё задолго до крымских событий, их основной оперативной функцией было держать под контролем Киева, СБУ, крымско-татарское движение.

То есть, это были бараны-провокаторы, сексоты, сотрудники СБУ с известными оперативными псевдонимами, они сдавали с потрохами всё, что происходило в крымско-татарском движении во времена Украины центральному аппарату СБУ.

Поэтому, когда их сегодня представляют в качестве борцов за свободу, независимость, за права крымско-татарского населения, ещё раз повторяю: это платные агенты СБУ. Поэтому сегодня они используются в этом же качестве», – отметил эксперт.

«Кстати, наблюдал господина Чубарова на одном из политологическом форумов в Польше, в котором также принимал участие. Его основная функция была, кроме того, что он облил грязью Россию, поиск грантов. Подошёл, там, к британскому лорду, подошёл к представителям парламента Литвы, один и тот же вопрос: «Дайте грантов для борьбы с российской пропагандой».

На самом деле, человек все эти гранты присваивает исключительно себе, они превратили этот свой «Меджлис» в очень доходный бизнес, личное обогащение. Это такие же коррумпированные воры, как и Порошенко», – рассказал Коротченко.

Политолога поддержала российская теле- и радиоведущая Анна Шафран.

«У любой национальности есть мошенники, а тут речь о том, что собралось несколько мошенников, негодяев, которые назвали своё сборище громким словом «Меджлис», и всем незнающим дуракам стало казаться, что это либо духовное какое-то собрание, либо собрание каких-то мудрецов. А я хочу заметить, что с арабского языка слово «меджлис» означает «парламент», в общем, то место, где заседают. Представьте себе ситуацию: сейчас с крымскими татарами и их «Меджлисом» все носятся как с писаной торбой, потому что, мол, это что-то важное и значимое, хоть они и незарегистрированные. Вот, например, в Европе несколько русских соберутся и назовут своё собрание «дума» или «парламент». Мне хочется посмотреть, как с ними начнут носиться и заботиться об их правах. Что-то мне подсказывает, что ни Transparency International, ни другие организации не озаботятся судьбой этих русских людей», – заявила Шафран.

«Пусть лучше украинцы в России соберутся и назовут себя «Верховной Радой» – предложил ведущий программы, политолог Сергей Михеев.