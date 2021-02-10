На российском ТВ началась трансляция «мягкой силы» Украины

10.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина должна считать своим успехом и «мягкой силой» запуск юмористического концертного шоу «Дизель-Шоу» на российском канале «Че» (входит в холдинг СТС-медиа, против которого Киев ввел санкции).

Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мягкая сила Украины. Это наш контент, через русский язык, русскоязычный комедийный контент. Мы показываем, что в Украине всё нормально, весело, нет вот этого – что тут все в черноте, что тут ходят бедные и нищие, и прочее. Культура – это главное оружие современных наций, если она разнообразная, умная, а главное – комедийная. Это хорошо заходит.

Я был бы «за», если бы мы сняли хороший фильм на русском языке. А как мы можем кино свое поднять? Ну, не для англоязычной, немецкоязычной аудитории. Они могут не понять.

Потому что где-то мы можем спорить, воевать, у нас разные политические культуры, но одна культура ментальная, киево-русская, киевоцентричная», – сказал Вадим Карасев.

Интересно, что на Украине «Дизель-шоу» выходит на телеканале ICTV олигарха Виктора Пинчука, против которого накануне в РФ был введен новый пакет санкций.

Медиа-группа Пинчука занимает агрессивно антироссийскую позицию.