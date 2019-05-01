На российском ТВ нашли основание для единого гражданства с Украиной

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Необходимость введения единого гражданства для жителей Украины и России якобы была регламентирована еще в Декларации о государственном суверенитете Украины от 1990 года.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил журналист и политолог Юрий Городненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я хотел бы обратить внимание на один государствообразующий документ Украины – это Декларация о государственном суверенитете. Собственно, за нее голосовали украинцы 1 декабря 1991 года, когда провозгласили независимое украинское государство. Там последним пунктом указано формирование единого союзного гражданства и государства. Просто когда берут наши государствообразующие документы, стараются упустить самые последние моменты. А это предусмотрено примерно точно так же, как в Декларации о государственном суверенитете России. То есть это акты прямого действия и, соответственно, их надо прямо выполнять, Украине надо прямо выполнять, а не надувать щеки и пытаться в чем-то оппонировать главе российского государства», – уверяет политолог.

На самом деле в Декларации о государственном суверенитете Украины указано лишь то, что она является основой для дальнейшей работы по подписанию нового союзного договора между республиками бывшего СССР, а не только одной лишь РФ. По такой же логике можно говорить о введении единого гражданства между Украиной и Беларусью или Украиной и Казахстаном.