На российском ТВ негодуют: Почему не уничтожена критическая инфраструктура Украины?!

Новости Украины

России пора менять свои подходы к спецоперации на Украине и переходить к ударам по критической инфраструктуре.

Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявил депутат Госдумы, член оборонного комитета Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гурулева, кроме того, после диверсии на газопроводе «Северный поток» становится вопрос о существовании европейских газовых магистралей.

«Нам надо провести стратегическую операцию по нанесению ударов по критически важным объектам. Без нее никуда не денешься. То есть это обязательное условие, особенно, я так полагаю, с 1 ноября она будет очень эффективна, когда уже прилично похолодает и все это дело просто станет колом… Коль уж англосаксы решили дегазифицировать Европу, ну надо эту тему-то продолжить, нравится это или не нравится кому-то. Это окажет крайне хороший эффект на все дальнейшее, что будет происходить. Потому что не может быть так, что «Северный поток» взорвали, а какая-то поганая труба из Норвегии в Польшу будет работать. Не дело совершенно, и не только она», – заявил Гурулев.

С ним согласился политолог Андрей Сидоров.

«Позавчера Конашенков сказал: «Мы нанесли» удар по «Южмашу», уничтожили цеха для производства «Точки-У». У меня рот открылся – а они что, еще работали? А потом мы газ качаем там? А откуда они ГСМ получают? Слушайте, специальная военная операция, может быть, и предусматривает с одной стороны воевать, а с другой стороны – сотрудничать и платить за транзит, но война не предусматривает этого точно. Поэтому нужно обязательно превращать то, что сейчас происходит, уже полностью в военную операцию», – считает Сидоров.

Возмутился отсутствием ударов по критической инфраструктуре Украины и телеведущий Владимир Соловьев.

«Да я 156-й раз спрашиваю, почему не разрушены все мосты, почему не разрушены плотины, почему не разрушены электростанции? Я в 156-й раз спрашиваю, что значит, что у них обеспечивается легкий подвоз боеприпасов? Почему не разрушено все то, через что это может идти. Там всего пять точек входа на территорию Украины. Я в 156-й раз спрашиваю, кто поставляет ГСМ? Это же все очевидно и очевидно всем! Почему в течение первых дней мы уничтожили полностью аэропорты и не было никакой проблемы, не было никакой украинской авиации. Сейчас каждый раз появляется украинская авиация. Значит, надо еще раз уничтожать?», – говорит Соловьев.