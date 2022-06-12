На российском ТВ обещают: Румынии не достанется ни ПМР, ни Гагаузии

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Стремлением Европы развернуть «второй фронт» на Западной Украине или в Молдове может легко воспользоваться в своих интересах РФ.

Об этом в эфире «НТВ» говорили российские эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк убежден, что запад попытается усугубить положение России посредством организации наступления Румынии на Молдавию и создания угрозы существованию ПМР.

«Для того, чтобы создать как можно больше проблем России в контексте Ленд-лиза наступающего, было бы здорово открыть второй фронт. И то, что Молдавия на уровне законов активно пытается создать новую конфигурацию – там сейчас зачищается информационное пространство не от пророссийских элементов, а вообще от нейтральной точки зрения, где ты говоришь о том, что «я не хочу, чтобы Румыния поглотила Молдавию» – за тобой просто «выедут». Второй момент: там (в Молдове – ред.) сейчас создаются условия, при которых на территории страны могут оказаться военные контингенты Румынии. Они активно готовят для этого законодательную базу. Исходя из этого, Приднестровье – безусловно, наш форпост, миротворческий контингент. Сам прецедент поглощения Румынией Молдавии создаёт «ящик Пандоры». Потому что мы абсолютно обоснованно постоянно ссылаемся на прецедент Косово. Но, если в случае какой-либо военной провокации, Румыния поглотит Молдавию, то мы этот прецедент будем использовать в своих интересах. Даже если этот сценарий будет реализован, военно-технический, политический и субъектно-административный ответ у нашей страны уже подготовлен», – заверяет эксперт.

В свою очередь, известный либеральный политолог Сергей Станкевич отметил, что экспансия Румынии на Молдову будет иметь непредсказуемые последствия.

«Что касается румын, то ситуация интересная: совершенно было верно замечено, что, если эта попытка будет предпринята, то это будет очень серьезный прецедент, который обнуляет целую стратегию, философию наших западных, уже, не партнеров, к сожалению. Которые говорят: нельзя менять границы произвольными решениями. А тут они это санкционируют, да ещё и руками страны, которая входит в НАТО. Если это вдруг произойдет, будет поглощение без Приднестровья и Гагаузии, но последствия будут ужасные, провоцирующий эффект – колоссальный. Уверен, что Румынию здесь остановят ее «старшие братья», – добавил эксперт.