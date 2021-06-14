14.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Спорт, Украина
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На российском ТВ обсудили, во что выльется появление сборной Украины в Санкт-Петербурге

Новости УкраиныГипотетическое появление в Санкт-Петербурге украинской сборной и фанатов с бандеровскими лозунгами на спортивной форме...

Гипотетическое появление в Санкт-Петербурге украинской сборной и фанатов с бандеровскими лозунгами на спортивной форме не светит ничем хорошим, кроме арестов и раздувания данной провокации в западных СМИ.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «ТВЦ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы сделали так, чтобы мы обсуждали не спортивный аспект, а политический аспект с этими своими футболками. Я представляю, как в страшном сне, что Украина проходит в следующую стадию, и потом им играть в Санкт-Петербурге», – сказал российский политический обозреватель Максим Юсин, комментируя ход начавшегося чемпионата по футболу.

По его мнению, возможна «колоссальная провокация».

«Приезжают в Россию болельщики или даже здесь есть много украинцев. И будут с такими футболками – «героям слава». Это же нельзя в России, их будут арестовывать. И вот такая медиа подача пойдёт на Запад», – предупреждал обозреватель.

В свою очередь российский телеведущий Дмитрий Куликов отметил, что провокация это или нет, но данный поступок не пройдёт бесследно и для самих украинских спортсменов.


«Если украинские футболисты готовы выходить на поле под нацистскими лозунгами, то значит, они присоединились к нацистскому движению. Всё, этого достаточно.

Кстати по поводу трансферта, спорта, кто, где будет играть. Нужно понимать, что весь состав украинской сборной, который выйдет с этим приветствием, присоединился к неонацистскому движению. Всё, провокация это, не провокация, в этом заключается факт жизни.

Они, может быть, делали провокацию, но сделали манифестацию присоединения каждого игрока и тренера к нацизму. Всё точка», – заявил Куликов, умолчав, что футбольные функционеры и игроки украинской сборной уже давно публично оказывают помощь карательной операции на Донбассе, а символика гитлеровских коллаборационистов присутствует на трибунах.

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