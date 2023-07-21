На российском ТВ показали сбитый украинский дрон с немецкими крестами и штатной американской оптикой

За сутки вдоль линии фронта сбивают несколько десятков ударных беспилотников.

Один из них в эфире «Россия 24» продемонстрировал советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это изделие – хорошая иллюстрация к заявлениям иностранных партнёров о том, что у русских очень сильный РЭБ и что он так хорошо работает. Это самолёт-разведчик, нештатной гражданской сборки. Сам планер можно приобрести в том числе на AliExpress, это не военная разработка. Военная часть здесь находится только в системе наблюдения – это высокого разрешения камеры, тепловизор и лазерный прицел. То есть с помощью этого лазера можно подсвечивать цели для артиллерии, ствольной либо реактивной. Был сбит на Угледарском направлении буквально недавно как раз силами радиоэлектронной борьбы, которые у нас на самом деле очень замечательные и одни из передовых в мире», – подчеркнул Гагин.

Он уточнил, что самодельный самолет-разведчик был собран так называемой «группой Мадьяра», который прославился заявлениями о сбросах химических гранат и отравляющих веществ на российские позиции. Изделие, как водится, маркировано крестами Люфтваффе, чтобы ни у кого не возникало сомнений, потомками кого себя считают ВСУ.

«Это не заводской крест, он не был изначально на этом фюзеляже, они прилепили его сами, это их личное желание отождествлять себя именно с фашистскими захватчиками времён Второй мировой войны. Таких изделий сбивают достаточно много, они регулярно падают под воздействие наших радиоэлектронных средств борьбы. Скажем так – за день мы на всей линии фронта сбиваем их десятки», – отметил он.

Электроника, средства наблюдения и контроля в летательном аппарате производства Великобритании и Соединённых Штатов. Он работает на одном или на двух электродвигателях, достаточно бесшумный, поднимается на большую высоту.

«Этот был сбит на высоте 1,5 км, и как раз камера повышенного разрешения, очень-очень дорогая, исключительно военного назначения производства США, позволяет с такой высоты давать точные целеуказания, обнаруживать цели. В ударных целях он может нести до двух кумулятивных ракет, реактивных гранат от РПГ-7, это достаточно серьёзный вес. Скажу больше, мы тоже производим похожие изделия, и это не только война технологий разных стран – это война ещё и самих инженеров, самих умов, то есть кто кого переборет, и не только в тылу», – подчеркнул Гагин.