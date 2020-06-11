На российском ТВ пообещали неизбежное воссоединение Крыма с Украиной

11.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Российский политолог Сергей Михеев в эфире телеканала «Россия 1» открыл украинцам секрет, как вернуть Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Крым может воссоединиться с Украиной, если Украина воссоединится с Россией. И в этом случае, если украинцам очень хочется вернуть Крым, возвращайтесь в Россию, и Крым будет ваш. Я серьёзно говорю», – заявил Михеев.

«Более того, если украинцы, украинские политики хотят влиять на то, что делает Россия, на её внешнюю политику, внутреннюю – возвращайтесь в Россию. Интегрируйтесь в российскую политическую элиту – так, как это было веками. И будете оказывать влияние на то, какая Россия, что она делает и так далее, и будете вместе с нами работать на огромный проект, который вам, в том числе, принесёт огромное количество реальных, а не выдуманных выгод в виде гастарбайтеров, которые вынуждены мыкаться на правах каких-то лишенцев в Европе», – добавил эксперт.

Телеведущий Владимир Соловьёв поддержал гостя студии.

«На самом деле, у Львова гораздо больше оснований вернуться в Польшу, чем у Крыма – на Украину. И уж точно гораздо больше исторических оснований и правды Новороссии вернуться в Россию.

Поэтому, гражданин Зеленский, вы историю внимательно-внимательно изучите и поймите – вы вообще о чём? От Украины тогда маленький лоскуточек останется, если в истории всё будет по правде», – сказал Соловьёв.