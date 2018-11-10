На российском ТВ Порошенко сравнили с фюрером – осталось обеспечить такую же кончину

10.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В киевских кабинетах прекрасно понимают, что нынешней Украине не нужен Донбасс, и только война поможет действующей власти остаться на плаву.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил российский политолог Фёдор Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим, как искусственно сконструированный в 2013-2014 годах, никакой другой задачи не предполагает, кроме как разжигание, продолжение войны на Донбассе, на Украине, войны с Россией, войны с теми, кто знает и любит русский язык. Он так сконструирован, у него иной исторической основы, кроме как коллаборационисты и их нацистские хозяева, просто не существует», – заявил политолог.

«Поэтому в киевских кабинетах прекрасно понимают, что им не нужен Донбасс, что он не вернётся, что нужна только война, поэтому сегодня президентская кампания Порошенко сверхагрессивна, он её ведёт, как фашистский фюрер, и его покрывают те западные центры, которые эту ситуацию создали для того, чтобы, во-первых, конечно же, бороться с Россией, создать постоянную точку напряжения, для того, чтобы оторвать Украину от Русского мира и для того, чтобы уничтожить саму Украину.

Потому что там до Евромайдана существовало достаточно сильное, его можно критиковать, но национальное самосознание, которое основывалось отнюдь не на Галичине. Оно было уничтожено, пришли люди, которых мы сейчас видим, и сказали: «У нас есть Бандера, Гитлер и все остальные» – подытожил Фёдор Бирюков.