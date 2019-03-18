На российском ТВ посмеялись с убогого памятника, который Кернес уволок из Севастополя в Харьков

18.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев относился к Крыму в составе Украины, как к навязанному пасынку, из экономики которого выжимали все соки, и теперь после воссоединения Россия восстанавливает последствия «незалежности».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым на Украине был нелюбимой провинцией. В лучшем случае относились нейтрально, в худшем – отрицательно. Пытались сталкивать лбами русских и крымских татар, выкачивали из экономики всё, что могли, не уделяли никакого внимания и вообще относились как к изгоям.

Вот это странное ощущение, которое украинские политики, а также те, кто ещё способен на Украине думать, должны в самих себе отрефлексировать. Да, они говорят, Крым украинский, он был украинским и так далее, но почему вы относились к этому так, как будто это падчерица, как будто это некий пасынок, которого вам навязали, и вы вынуждены с ним каким-то образом иметь отношения?» – заявил Михеев.

Однако политолог Владимир Корнилов не согласился с коллегой.

«Тут говорили о том, что Украина ничего не построила в Крыму – я не соглашусь. Чуть ли не единственный объект, который построили в Севастополе – это знаменитый памятник танцующему казаку, который был представлен как памятник Сагайдачному.

При этом даже один из министров культуры, на тот момент действовавший, приехав туда, сказал, что этот памятник больше работает против украинского дела.

Его убрали, это тоже одно из достижений пятилетней давности, его забрали на Украину, даже не знаю, где он теперь стоит (в Харькове, по просьбе мэра Геннадия Кернеса – ред.). Потому что это, действительно, была пародия на всё украинское, что только можно было только представить», – рассказал Корнилов.

«Помните, когда делили Черноморский флот в 1991 году, ведь на самом деле часть кораблей оставили Украине, часть маяков, часть штабов – ничего у Украины не сохранилось, они потом боролись за российские маяки, за штабные помещения. Меня специально в Севастополе моряки провели в бывший штаб военной разведки ещё советского Черноморского флота, который достался Украине, там даже лестницы обвалились – в центре города Севастополь! А Россия, извините, худо ли бедно ли, при том, что тоже переживала кризис 90-х годов, всё это сохранила.

Вот вам разница отношения к Крыму со стороны России и со стороны той самой Украины, и сейчас Россия строит, а они ломают всё, что есть на границе с Крымом. Вы же сейчас ломаете украинские сооружения!» – добавил политолог, обращаясь к украинским экспертам.