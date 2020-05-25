25.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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На российском ТВ предложили расстрелять Зеленского


Президента Украины Владимира Зеленского за отказ от разведения войск на Донбассе необходимо отдать под трибунал из-за сотен погибших и раненых мирных людей.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленского за согласие на американское требование отказаться от разведения войск нужно было бы расстрелять, а не просто судить. Зеленского, а не Порошенко. Потому что Зеленский этим решением сознательно продолжил эту войну. Осознанно ее продолжил. И это привело к десяткам погибших и сотням раненых среди гражданских людей», – заявил Куликов.

Он добавил, что «нет никакого украинского интереса», а нынешняя Украина находится под прямым протекторатом США.

«Вы же не украинцы, вы – европейцы. Какие же у них ценностные характеристики? Я все думал, что задает этого самого европейца. И я понял – та или иная форма зависимости и подчиненности США. Вы говорите, что вы– лучшие европейцы. Да, у вас высочайшая степень зависимости – у вас прямой протекторат», – резюмировал эксперт.

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