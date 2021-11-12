На российском ТВ предрекают крах плана Лукашенко с мигрантами

Александр Лукашенко напрасно думает, что сможет повторить успех Турции и за счет созданного на границе с Польшей и Литвой миграционного кризиса добиться уступок и признания со стороны ЕС.

Об этом говорили участники эфира телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кинорежиссер Карен Шахназаров полагает, что по сравнению с потоком беженцев из Турции число мигрантов, скопившихся на границе с Польшей, незначительное, поэтому Минску будет трудно добиться уступок от ЕС.

«Не просчитано вот что – сравнил себя с Эрдоганом, с Турцией, но в Турции полтора миллиона было, ты полтора миллиона не остановишь ничем, они идут, и всё. Здесь три тысячи, даже, может, меньше. Плюс лобби турецкое, плюс Эрдоган какой-никакой союзник, он часть НАТО. Здесь это смертельный враг сегодня», – сказал Шахназаров.

По его мнению, белорусский план потерпит крах.

«Естественно, что этого они не боятся, чего бояться-то? Тем более, эти несколько сотен, тысяч человек, им легко перекрыть границу и не пустить их никуда. И они не откроют её, и они не сядут за стол переговоров с Лукашенко, и они денег ему не будут платить. Но для белорусской стороны всё больше будет усугубляться», – спрогнозировал Шахназаров.

Телеведущий Владимир Соловьёв добавил, что при желании и соответствующих распоряжениях белорусские правоохранители никогда в жизни не дали бы мигрантам свободно перемещаться по Белоруссии.

«Господин Лукашенко подставился тем, что слишком подробно год назад рассмотрел ситуацию с нашими гражданами (Речь идёт о захвате КГБ Белоруссии бывших ополченцев Донбасса, летевших транзитом через Белоруссию на Ближний Восток для выполнения задач в составе ЧВК, – ред.).0 Тогда же он сказал – «мы контролировали, каждое их перемещение, мне докладывали об этих 30 крепких ребятах, вот они здесь, вот они там, вот они отправились туда». Потом начались проблемы, и он говорит – «вот мы видим, что происходит на границе с Украиной, я же пограничник, мы контролируем каждое перемещение, там заяц не проскочит». Всё типа видим, знаем. А теперь он говорит – «ну, идут тысячи людей, мы не знаем как, ну, мы же не можем за ними следить». Как не можем? Лукашенко показал высочайший уровень эффективности правоохранительных органов в контроле за любыми перемещениями граждан. Там блестяще отработали правоохранительные органы, когда надо было, установили, там, соцсети. То есть, чтобы Лукашенко не мог вскрыть преступную сеть, занимающуюся перевозкой людей на Белоруссию? Да могли взять всех сразу там. А то какие-то в лесах иностранцы ходят», – сказал Соловьёв.