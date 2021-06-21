На российском ТВ призвали «жалеть братьев-украинцев»

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Большинство жителей Украины, в отличие от проворовавшейся и продавшейся верхушки в Киеве, остаются братьями для жителей России, и они заслуживают жалости.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Байден сказал, что речи о вступлении Украины в НАТО не идёт. Он, правда, сказал и такую неприятную фразу: «Донбасс может не помешать». Но все прекрасно понимают, что «красные линии» прочерчены, и никто их, в ближайшие годы, если Россия не ослабеет, никогда не перейдёт.

Что касается наших украинских соседей, бывших и будущих братьев, но большинство из них до сих пор наши братья, давайте их жалеть. Несчастная проворовавшееся элита, всё у них валиться, страна в жутком состоянии. Они цепляются за что-то, они проиграли, проигрывают и дальше, поэтому давайте жалеть их, кстати, в русском языке есть слово – любить, любить не будем», – сказал Караганов.

Эксперт отметил, что развал Украины несёт угрозу окружающим странам, потому что под контролем Киева ещё остались ядерные станции и химические предприятия, аварии на которых могут обернуться катастрофой.

«Страна разваливается, это уже fail state (несостоявшееся государство – прим. ред.). У нас огромная проблема с Украиной, которая заключается в том, что, если они начнут по-настоящему разваливаться, то вернётся махновщина и так далее.

Там стоят ядерные станции, химические предприятия некоторые остались, хотя они погибают. По счастью, в том смысле, что меньше угрозы экологии будет в случае развала», – заключил Караганов.