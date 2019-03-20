На российском ТВ прогнозируют: Украина останется под властью русофобов еще на 5-10 лет

20.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Любой из лидирующих кандидатов в президенты Украины продолжит русофобскую линию нынешней власти, тем не менее, Россия сможет вести диалог с кем угодно, кроме действующего главы государства Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель директора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте мы разобьём всех кандидатов на три корзины. Первую занимает полностью Пётр Алексеевич Порошенко, с ним никакие переговоры, в принципе, невозможны, это очевидно. И тот Минский процесс, который фактически завершился полностью, и те провокации, которые он совершал, свидетельствуют о том, что с этим человеком, так же, как с Саакашвили в своё время в Грузии, нам говорить не о чем.

Вторая корзина – это политики, которые занимают антироссийскую позицию, но с которыми при определённых обстоятельствах возможен какой-то диалог, потому что нет бэкграунда порошенковского, и, собственно, это почти вся остальная линейка политиков, в том числе и Зеленский, и Тимошенко», – рассказал эксперт.

С коллегой согласился присутствующий в студии политолог Станислав Смагин.

«Все кандидаты находятся внутри русофобского, прозападного консенсуса, что Крым украинский, «Донбасс наш», его надо зачистить, на Запад, НАТО и так далее. И Тимошенко, и Зеленский, и все более-менее кандидаты, которые действительно лидеры, этого придерживаются. Поэтому американское посольство, которое является главным модератором и субъектом украинской политики, оно положило яйца во все корзины», – подчеркнул эксперт.

Политолог Александр Асафов напомнил, что даже беглый президент Виктор Янукович был отнюдь не пророссийским политиком.

«Существует миф о том, что Виктор Фёдорович Янукович был пророссийским политиком, обещал интеграцию с Россией и прочее. Большинство законодательных актов, необходимых для евроинтеграции, процентов 70, было принято при его правлении, и его риторика не очень сильно отличалась от остальных политиков, обещающих «шлях до Европы», – отметил эксперт.

На вопрос ведущего о мнении насчёт прекращения 1 апреля Договора о дружбе между Россией и Украиной, Владимир Шаповалов отметил, что в ближайшем будущем на перезагрузку российско-украинских отношений рассчитывать не стоит.

«Я абсолютно уверен, что это время пройдёт, и политические элиты на Украине сменятся. Не в этой итерации, может быть, через пять, десять лет возникнет ситуация, при которой российско-украинские отношения будут восстанавливаться. И вот тогда, с новым поколением украинских политиков, возможно будет выйти на подписание какого-то нового соглашения, которое будет выгодно и украинскому народу, прежде всего, и российскому», – резюмировал Шаповалов.