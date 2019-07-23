На российском ТВ пропесочили Бойко и Медведчука

23.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Занявшая второе место на досрочных парламентских выборах в Верховную раду партия Оппозиционная платформа – За жизнь» якобы полностью вписывается в режиссуру этих выборов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил главный редактор издания «News Front», крымский журналист Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу «За життя». При всех плюсах и минусах ситуации произошёл очень плохой момент с точки зрения режиссуры этого сценария. То есть сегодня появилась реальная аргументация говорить, что никаких русских на Украине не ущемляют, не сажают, не убивают, не репрессируют, не преследуют, потому что – смотрите – они вторая сила в парламенте. О чём вы говорите, у нас здесь полная демократия. То есть всё, что мы пять лет здесь говорили – это была «пропаганда Кремля».

К большому сожалению, не быть проекта Бойко-Медведчук в нынешней реальности просто не могло, он должен был появиться, он должен был быть, и он полностью вписывается в режиссуру этих выборов», – заявил Кнырик.

В то же время экс-нардеп от Компартии Спиридон Килинкаров отметил, что, учитывая токсичность многих персонажей в списке ОПЗЖ, партия продемонстрировала приличный результат.

«Оппозиционную платформу – «За жизнь» почему-то принято считать пророссийской политической партией, хотя я их таковыми не считаю. Аргументация Медведчука в отношении того, что я пророссийский политик, поэтому я поехал в Москву и договорился о скидке в 25 процентов, в моей голове не укладывается. Если бы он приехал и сказал бы, что я привёз контракт, и российский газ будет стоить для Украины на 25 процентов дешевле, тогда понятно, а так – ровным счётом наоборот. Тут, мне кажется, логика абсолютно отсутствуют.

Многие считают, что он проиграл на этих выборах, а я считаю, что он выиграл. Он выиграл в чём: он получил больше 12 процентов голосов – я удивляюсь просто, как при таком формировании списка, позиционируя себя как представителя Юго-Востока и не имея в списке ни одного представителя этих территорий, имея там, я не буду перечислять, политиков, которых уже забыли, я считаю, что он получил очень достойный результат. Я просто удивляюсь, кто мог поддержать такой список, который предложила эта политическая партия – это из серии «купи кирпич». Думаю, что из этого нужно делать выводы», – сокрушался экс-нардеп.

«Любые попытки наших оппонентов преподнести, что 13 процентов голосов жителей Юго-Востока – это люди, которые требуют соблюдения своих социальных прав, права говорить на русском языке и многие другие права, в которых они ущемлены, это весь ресурс, который сконцентрирован в партии Медведчука, это не так! Таких людей гораздо больше в Украине, другое дело, что неудачная, на мой взгляд, кампания дала определённый результат, но это не имеет ничего общего с позицией тех избирателей, которые хотят иметь достойное представительство в том числе в парламенте», – добавил Килинкаров.