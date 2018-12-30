На российском ТВ пятый год фантазируют, как добьют хунту

30.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Госдуме РФ необходимо принять закон, по которому торговля с Украиной была бы уголовно наказуемой.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем эти списки составлять? Нужен всего 1 закон Государственной Думы «Об уголовной ответственности всех тех, кто торгует с Украиной». Через какое-то время восставший народ Украины разнесёт вас к чёртовой матери с вашим псевдо томосом и прочими мафиозными делами!» – сказал Багдасаров.

Он полагает, что такой закон мог бы оказать влияние и на США, поскольку тогда бы западные фирмы, работающие в РФ, тоже стали бы нести убытки, а российский рынок как более крупный может представлять куда больший интерес.

«В Трампе борется внешний император с коммерсантом. Надо сделать так, чтобы американцам было не выгодно себя чувствовать на Украине. Не выгодно ни в экономическом плане, ни с точки зрения возможных человеческих потерь. Не забывайте, они тоже люди, и не только наши соотечественники могут гибнуть. Если они сунутся – а им тоже будет плохо – вот это нам надо сделать», – предложил Багдасаров.

Следует напомнить, что в реальности дела обстоят совсем иначе, нежели рисует эксперт на телевизионном шоу – даже при сохранении у власти в Киеве антироссийского режима торговля с Украиной в последний год росла, что фиксируется официальной статистикой.