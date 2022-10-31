На российском ТВ требуют наказать «мерзавцев, бросавших бойцов Донбасса в атаку с «мосинками»

Все виновные в гибели тысяч мобилизованных жителей Донбасса из-за отсутствия нормального снаряжения и вооружения, должны понести ответственность.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный публицист Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько по-другому мы стали относиться к ребятам Донбасса. Они-то восемь лет воюют. Насколько корпуса ДНР и ЛНР, насколько эти ребята знамениты – «Сомали», «Пятнашка» и все. Мы-то их всегда любили. Но я имею в виду, что теперь все узнали», – сказал в ходе дискуссии телеведущий Владимир Соловьёв.

«Этим ребятам надо не то, что поклониться до земли, их надо интегрировать, чтобы они росли внутри командного состава «Красной армии», чтобы они дорастали до генералов, чтобы они получали себе в управление совершенно другие воинские формирования», – призвал телеведущий.

Эксперт Владислав Шурыгин добавил, что помимо предоставления возможности карьерного роста военным из Донбасса в рядах ВС РФ, необходимо наказать тех, кто провалил укомплектование военной экипировкой НМ ДНР и ЛНР накануне начала СВО.

«И вторая вещь в этом случае: нужно, чтобы кто-то ответил за то, что в феврале их в обычных металлических касках образца 43-го года с винтовками Мосина (и мы гордо показывали, что мы даём прекрасное оружие, проверенное временем), без бронежилетов отправляли на фронт.

Нужно найти тех, кто тогда туда должен был отправлять бронежилеты, нормальное вооружение. И почему мы тысячи наших прекрасных ребят, чудесных, лучших солдат положили тогда именно из-за преступности нескольких мерзавцев, кто распределял деньги», – заявил Шурыгин.