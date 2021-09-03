На Россию надвигаются вирусные штаммы, от которых нет иммунитета

03.09.2021 11:49 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Несмотря на эпидемию ковида, никуда не делась опасность, которую представляет собой грипп.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор медицинских наук, иммунолог и аллерголог Андрей Продеус.

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«Грипп, как заболевание, никуда не делся. Более того, болеть гриппом в период пандемии ковида – не самое веселое занятие. Сочетание этих двух инфекций может приводить к самым тяжелым последствиям. Надо понимать, что грипп опасен и для тех людей, которые наиболее уязвимы для коронавируса. Это пожилые, люди с хроническими заболеваниями. Ну и не надо забывать, что грипп опасен для детей, особенно маленьких. Если тяжелыми формами гриппа заболевают дети до 3 лет, они умирают от гриппа в 60 раз чаще, чем взрослые», – сказал Продеус «Комсомольской правде».

«Более того, в этом сезоне мы прогнозируем несколько новых штаммов гриппа, которые давно не были на территории Российской Федерации. От этих штаммов у нас иммунитета уже нет, а если не сделаем прививку, то и не будет», – предупреждает медик.

По его словам, не стоит опасаться, что прививки от ковида и гриппа могут нарушить иммунитет и навредить организму.

«Напротив, есть наблюдения, что вакцина от гриппа хоть и не напрямую, но все же защищает от тяжелого течения ковида. Зимой этого года команда врачей из Мичиганского университета на примере более чем 27 тысяч человек установила такую взаимосвязь. Среди тех, кто заразился коронавирусом, привитых от гриппа было меньше, чем тех, кто антигриппозную прививку проигнорировал. Ученые посчитали, что у привившихся от гриппа вероятность заражения COVID-19 была на 24 % ниже», – сказал ученый.

«Важно и то, что вакцинированные от гриппа и заболевшие ковидом пациенты реже нуждались в госпитализации или вентиляции легких и выздоравливали быстрее, чем непривитые. Дело в том, что вакцина от гриппа не только вырабатывает специфические антитела, которые дают целенаправленную защиту против этого вируса, но и тренируют общий неспецифический иммунитет, который противостоит всем инфекциям», – резюмировал Продеус.