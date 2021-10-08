На Ровенщине бросились в срочном порядке укреплять границу с Белоруссией

08.10.2021 21:42 (Мск), Ровно, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В Ровенской области местные власти озаботились демаркацией границы с Белоруссией, а также приведением в порядок пограничной инфраструктуры, которая на данный момент как таковая фактически отсутствует.

Об этом говорится в сюжете местного канала «ITV media group», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что планируют модернизировать пограничный пункт «Вичевка», где сейчас даже не расчищена просека в пределах границы и нет контрольно-следовой полосы.

Протяженность граничащего с Белоруссией пограничного пункта почти 87 километров, 80% из которых – заболоченные территории, остальные 20% – проходные, но никак не обустроены.

«Проходит впритык к государственной границе. Этот участок, как вы видите, не обустроен, не обеспечивает фиксации следов, не оборудован в плане контрольно-следовой полосы, огражденного забора. Единственное что – рокадный ров, который обустроила Республика Беларусь», – сказал начальник отдела пограничной службы «Вичевка» Александр Матвиюк.

В свою очередь председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал, что сейчас работают над демаркацией государственной границы.

«Для того чтобы всё обустроить, нужно провести ряд мероприятий. Гослесагентство отвечает за лесные полосы, природные заповедники. Есть территории общин. То есть, масса вопросов, которые нужно было сегодня синхронизировать, обсудить и определить четко дорожную карту, как мы двигаемся для того, чтобы выполнить эту задачу на территории Ровенской области», – сказал Коваль.

При этом помимо оборудования охранных пунктов, чиновники активно обсуждают и вопросы отвода земель под пограничную инфраструктуру. В Ровенской области это 1090 гектаров и свыше 218 километров границы с Белоруссией.

«В перспективе выделяется земельная полоса глубиной 50 метров. На этом земельном участке будут установлены ​​по конструктиву пограничные знаки, линия крепления пограничных знаков, контрольно-следовая полоса шириной 6-8 метров, рокадная дорога насыпная, загорожен забор», – рассказал заместитель по вооружению и технике отдела пограничной службы «Вичевка» Евгений Бабийчук.

Также в сюжете отметили, что в ближайшее время на границе Ровенской области Украины с Белоруссией установят систему видеонаблюдения.