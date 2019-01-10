На руках кукловодов Зеленского – кровь русских Донбасса

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимира Зеленского не следует воспринимать как несущего оживление в политическую жизнь Украины забавного клоуна – на руках у стоящего за ним олигарха Игоря Коломойского кровь русских Юго-Востока, а сам руководитель «95 квартала» выполняет роль ширмы, за которой грязные дельцы проворачивают свои сомнительные схемы.

К такому мнению во время конференции в Москве пришли российский политолог Борис Межуев и директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот весь цирк политический, когда в новогоднюю ночь Зеленский выступал фактически в качестве президента, поздравляя своих избирателей, казалось бы, такая шутка, но она взбудоражила украинский политический процесс. Вся эта ситуация очень ярко символизирует то, что собой представляет украинское политическое пространство. Оно ушло из сферы рационального, оно апеллирует исключительно к иррациональному и по большому счёту является ширмой для того, чтобы различные богатые люди решали свои дела, насмехаясь над лохами, которых они разводят. Это то, что представляет собой украинский политический процесс, и Зеленский как серьёзный кандидат в президенты, является его олицетворением», – заявил Пантелеев.

В ответ на этом Межуев напомнил о личности олигарха Игоря Коломойского, с которым связывают Зеленского.

«Фигура Коломойского олицетворяет самые тёмные стороны 2014 года, майдана и последующей «АТО». Я очень опасаюсь, что этот человек опять может сыграть какую-то политическую роль. Думаю, что ни Россия, ни Украина в этом особо не заинтересована. Потому что это – человек, который начал организацию военных батальонов для самых активных карательных действий на Юго-Востоке Украины. Что бы он (Зеленский – ред.) сейчас не говорил, в каком бы клоунском виде себя не выставлял», – добавил российский политолог.