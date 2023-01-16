На румынском ТВ Зеленского назвали «вонючкой» и «ничтожеством»

Румынский политик экс-депутат Желу Вишан публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отравлении митрополита Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Лонгина Жара.

Скандал произошел в эфире România TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Митрополит Лонгин – викарий Черновицко-Буковинской епархии, был отравлен ртутью украинскими спецслужбами. Этот негодяй Зеленский, граждан которого мы встретили с цветами, на коленях и плача, которым до сих пор дали €500 млн, чтобы они путешествовали, этот негодяй Зеленский, вонючка и ничтожество, которого я защищал, он разрушает сто румынских церквей и запрещает румынский язык в этих церквях. Слышишь, негодяй Зеленский, сколько ещё будет терпеть наш народ все, что ты творишь, запрещая румынам говорить на румынском? Мы, румыны, тратим на него сотни миллионов, позволяем ему провозить танки и все вооружение, а он убивает наших румын, пока весь мир целует его в зад. Он отправил секретные службы в 40 церквей искать шпионов. Это не нормально – прикладывать нож к горлу священника, обливать его краской. Он одет в рясу, а ты срываешь службу. Ты забираешь у людей последнюю веру. Люди вынуждены собираться в других местах, потому что их арестовывают, обыскивают. Даже во времена инквизиции такого не происходило», – заявил Вишан.

В студии его поддержала одна из участниц передачи.

«Это невиданное богохульство! Они сожгли иконы, ударили ножом в горло священника, облили краской, запугали прихожан в церкви! Это преступление! Патриарх Даниил должен высказаться!», – сказала женщина.

Герой Украины, митрополит УПЦ Лонгин – весьма противоречивый иерей, который часто становился героем скандалов в СМИ. В 2017 году он отказался поминать на службах Патриарха всея Руси Кирилла из-за того, что тот встречался в Гаване с папой Римским Франциском и якобы ведет Церковь к греху экуменизма.

В этом же году Лонгин публично объявил своим прихожанам с аналоя о том, что был отравлен «ртутью с мышьяком», но прощает своих убийц. Конкретно священник никого не обвинил. Ходили слухи о том, что митрополит хочет увести свою епархию в Румынскую Православную Церковь.

При этом иерарх осуждал войну на Донбассе, призывал мужчин не мобилизовываться туда и отказывался молиться за «сатанистов». Так он называл украинские власти. После начала СВО он обвинил в благословлении войны уже Москвоского Патриарха, отказавшись поддержать действия России.

В любом случае, отравить его в 2017 году Владимир Зеленский, тогда актер «95-го квартала, не мог. Однако скандал на румынском телевидении стал еще одним эпизодом, свидетельствующем о неоднозначном отношении Бухареста к Украине.

На Рождество (оно в Румынии отмечается 25 декабря) в городке Берзунць уезда Бакэу прошло шествие ряженных, в котором продефилировала стилизованная «российская» военная техника с буквой Z. Символизировали эти участники силы зла, но посольство Украины решило все равно возмутиться.

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«Какой бы неуместной и не к месту в данный момент ни была демонстрация местных жителей Берзунц, назидательный тон украинских дипломатов неприемлем, тем более, что он исходит от государства, привыкшего попирать права и свободы национальных меньшинств. Румыния не имеет ничего общего с украинской системой правосудия и не может вернуться к традиции скоротечных и подробных расследований, которые разрушили судьбы, разлучили семьи и лишили гражданства целые общины после Второй мировой войны. Румыния не принимает уроков или инструкций от посольства Украины в Бухаресте, каким бы ни был контекст оных», – говорится в заявлении.