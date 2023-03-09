На русской культуре поставить крест невозможно – дочь Михалкова

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Пока сложно сказать, может ли гражданин России в будущем получить кинопремию Оскар.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила российская актриса Надежда Михалкова, которая вместе со своим отцом Никитой Михалковым получала премию Оскар за фильм «Утомленные солнцем».

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У не поинтересовались, не жалеет ли она, что, возможно, будет последней российской актрисой, поднимавшейся на сцену за «Оскаром», поскольку шанс стать обладателем этой статуэтки у ее соотечественников сейчас невелик.

«Я в таком формате никогда не думала об «Оскаре». Наверное, я могу сожалеть, что та легкость общения, которая прежде была между нашими странами, утрачена. Даже говоря на разных языках, люди культуры всё равно понимают друг друга, через кино, живопись, литературу. Тут скорее не про «Оскар» надо говорить, а про открытость культур друг другу. А ведь культура даже в самые тяжелые времена объединяла. Никто не знает наверняка, поднимется ли за «Оскаром» россиянин. Бессмысленно прогнозировать и сожалеть о том, чего нет», – сказала Михалкова в интервью «Известиям».

По ее словам, обсуждать сослагательное наклонения сложно.

«Сейчас нет ощущения включенности и открытости России мировой культуре. Но это, смею надеяться, временная история. Может быть, она заставит кого-то что-то еще придумать, создать нечто выдающееся. Ведь когда человека чего-то лишают, он создает новое. И искусство — хороший выход из кризиса», – считает актриса.

Она считает, что попытки бойкота русской культуры не будут успешными.

«На русской культуре поставить крест невозможно, так же, как и на любой другой, которая прошла проверку временем. Как человек, который пытается найти выход в любой ситуации, желаю нам всем терпения, мудрости, созидания и, конечно, юмора и самоиронии», – резюмировала Михалкова.