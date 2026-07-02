На рынке крымской недвижимости царствует наличка – «огромный отток с депозитов»

Крымский рынок недвижимости стоически держит цены на фоне топливного и энергетического дефицита, а также введения в регионе режима ЧС.

Срочные сделки идут по дисконту в 15–30% и только тогда, когда покупатель готов рассчитаться наличными, рассказала «ПолитНавигатору» эксперт рынка недвижимости Дарья Сорина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Рынок недвижимости не рухнул, он переформатируется. Как продавцы, так и покупатели пока взяли паузу. Есть отдельные срочные сделки, когда нужно срочно продать жильё из-за переезда, уже внесённого аванса в покупку другой недвижимости или по каким-либо другим причинам. В базе нашего агентства из 300 объектов только на 15 по решению владельцев снижена цена. И «вкусные» лоты выкупаются моментально», — констатирует эксперт.

Спрос на первичном рынке пока остаётся на прежнем уровне. Изменения условий семейной ипотеки, которые ждали с 1 июля, сдвинуты до октября. Поэтому застройщики и банки ищут новые способы снизить рыночную ставку и предлагают покупателям альтернативные варианты. Например, застройщики субсидируют классическую ипотеку — ставка доходит до 8%, и это выгоднее, чем рыночные условия.

«С октября семейную ипотеку могут сделать более адресной — она будет предназначена в первую очередь для тех, кто действительно нуждается в поддержке, а не для инвесторов. Сейчас лимит в 6 млн рублей в Крыму позволяет купить только однокомнатную квартиру — такие объекты часто берут именно для сдачи», — пояснила Сорина.

Рынок курортной недвижимости, где больше половины сделок проходит удалённо, и покупатели ориентируются на инвестиционные расчёты и потенциал региона, тоже на паузе. По словам эксперта, летом сделок действительно чуть больше — люди совершают покупки, когда находятся в регионе. Но в этом году клиенты решили отложить поездку из-за угроз безопасности.

«Что касается местных покупателей, которые зарабатывают на сезоне и потом вкладывают в недвижимость, скорее всего, здесь будет просадка осенью. Потому что сегодня даже те, кто с какими-то резервными средствами сидит, все замерли и ждут или рассматривают другие регионы как альтернативу, как диверсификацию портфеля. У нас сейчас происходит огромный отток с депозитов из-за информации о том, что их могут заморозить, плюс падение по ключевым ставкам. И я думаю, что здесь динамика выровняется, потому что люди забирают средства с депозитов и вкладывают их в бетон. А в какой регион они пойдут — это уже вопрос безопасности вложений», — считает риелтор.

Тем не менее, снижения цен на недвижимость в ближайшей перспективе не будет. Скорее, произойдет повышение из-за простоя и увеличения расходов на строительство. Стоимость квадратного метра регулирует не застройщик, а банк, который согласовывает финансовую модель и выделяет средства на строительство.

«По первичному рынку никакого снижения мы вообще не ждем, если вдруг государство не решит как-то помочь или банки не снизят ставки по проектному строительству. В противном случае застройщики будут либо экономить на качестве строительства, искать какие-то более дешевые решения, либо уйдут с рынка, уступив свои объекты тем, у кого выше запас прочности», — полагает Сорина.

«По вторичке в этот период нестабильности условия диктует покупатель с наличными, который готов быстро, в моменте забрать объект. Люди, которые давно инвестируют, уже знают, что в такие моменты паники надо быстро вкладываться. И даже собственники агентств сейчас активно скупают всё, что ниже рынка по стоимости. Дальше уже такого не будет. Конечно, если ситуация затянется, то картина будет корректироваться, поскольку сегодня уже много людей остались без работы, много предпринимателей остались без сезона, и никто не отменял их денежные обязательства — и кредитные, и арендные. Всё зависит от течения СВО», — заключила эксперт.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов констатировал, что продажа жилой недвижимости в Крыму упала на 9% с начала года. Вся надежда властей была на туристов, которые после отпуска в Крыму захотят приобрести себе квартирку у моря.