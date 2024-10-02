На рынке недвижимости Крыма покупатели готовят контрнаступление – продавцы перешли к обороне

Рынок недвижимости в Крыму, как и по всей стране, перегрет льготной ипотечной программой, и ее отмена отразится на стоимости квадратного метра не раньше, чем через год.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры ИЭиУ КФУ им. Вернадского Андрей Вершицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рынок перегрет не только в Крыму, в Симферополе, но и по всей стране. Это вызвано ипотечной программой, а в Крыму были ещё и «херсонские сертификаты», которые до весны этого года подогревали рынок. И в принципе с отменой действия сертификатов рынок немного просел. После отмены льготной ипотеки тоже есть незначительные корректировки, но они пока выражаются в том, что просто сократились продажи: продавцы ждут, рынок замер. Чтобы продавцы перешли к снижению цен, должно пройти время – они должны осознать, что это надолго и всерьёз», – считает экономист.

По его оценке, какие-либо ценовые колебания произойдут минимум через полгода-год. Сейчас фактические сделки уже отражают снижение цен, но их пока не декларируют.

«Есть желающие купить, желающие продать, и по результатам исследований, разрыв между этими группами составляет около 1,5 миллиона рублей – те, кто хотят купить, готовы предложить цену меньше, чем те, кто готов продать. И агентства недвижимости осуществляют свои продажи на 10-15% ниже той суммы, которую декларируют желающие продать. То есть, в принципе снижение уже идёт, но пока об этом не говорят вслух. И цены, которые выставлены на сайтах агентств недвижимости или досках объявлений еще не падают. Но скоро, возможно, цены и там будут двигаться. Люди не спешат переплачивать. Возможно, нет таких денег, а кредиты довольно дорогие. И этот разрыв довольно серьёзный», – заключил Вершицкий.