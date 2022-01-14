На сайтах украинских министерств появились призывы покаяться за преступления Бандеры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Неизвестные хакеры минувшей ночью взломали сайты целого ряда министерств Украины, напомнив о событиях Волынской резни.

«Украинец! Все ваши данные загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», – такое сообщение, в частности, появилось на сайте Минобразования. Призыв был продублирован на русском, украинском и польском языках, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Также при входе на интернет-страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также значки с перечёркнутым рылом свиньи.

«Собственно, чего-то подобного и следовало ожидать. Около часа ночи пользователи в твиттере обратили внимание на дефейс сайта министерства образования. То же самое произошло с сайтами кабинета министров, министерства аграрной политики и минрегионом. На сайтах появилось сообщения на украинском, русском и польском. И на всех трех языках оно звучит одинаково безобразно, как по содержанию, так и по форме…», – комментирует на своей странице в Telegram обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Тарас Березовец.

По его данным, взлому также подверглись сайты Кабмина, Минрегионов, казначейства, МЧС и Минприроды, МИД, органов судебной власти и т.п.

«Побоище. Какой стыд», – сокрушается Березовец.

Он считает, что за атакой стоит Россия или ЛДНР, хотя след хакеров ведет в Польшу.

«Координаты указывают на парковку около школы экономики в Варшаве, но я полагаю, что все это сделано нарочно, чтобы поссорить Украину и Польшу», – пишет Березовец.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров сообщил, что ведутся восстановительные работы.

«Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключена администраторами в целях локализации и киберрасследования. Большая часть сайтов уже восстановлена. Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров», – успокаивал подписчиков Фёдоров в своём Telegram-канале.

«Специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, Киберполиции и Госспецсвязи», – сообщил украинский министр.