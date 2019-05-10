На сайте Рады собирают подписи под петицией об отмене голосования за скандальный законо языке

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На сайте Верховной Рады петиция “О приостановлении решения Верховной Рады Украины о принятии проекта Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, набрала уже 1810 голосов.

Согласно тексту петиции, народным депутатам предлагается отменить решение относительно скандального закона о тотальной украинизации.

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Петицию подписали директор Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной Елена Бережная и координатор движения “Защитим русский язык в Украине” Андрей Иванов, который выступил инициатором петиции.

Петиция опубликована 2 мая. Подписанты считают, что закон о функционировании украинского языка как государственного может привести к нарушению отдельных статей Конституции Украины и норм Европейской хартии о региональных языках. “Шокированы принятием Верховной Радой Украины решения о принятии в целом проекта закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, считаем, что он нарушает статьи 10, 24, 34, 53 Конституции Украины, которые гарантируют равные права всем гражданам Украины, независимо от их языковой принадлежности, а также нормы Европейской хартии о региональных языках, является дискриминационным для русскоязычных граждан и других граждан меньшинств, в том числе жителей Закарпатья”, – сказано в тексте петиции.

Автор также перечислил требования к Верховной Раде, среди которых принятие постановления об отмене решения принять закон и запрет спикеру подписывать его до истечения срока, установленного законодательством для сбора 25 тыс. подписей в поддержку электронной петиции. Сбор подписей будет завершен через 84 дня.

Скандальный закон Рада приняла 25 апреля, однако он так и не ушкл на подписи главе ВР и президенту. На сайте Рады зарегистрированы четыре постановления об отмене голосования за закон, поданные нардепами от Оппоблока.

Спикер Андрей Парубий 26 апреля заявил, что Рада рассмотрит все эти постановления 14 мая, и если они не будут поддержаны, он неотложно подпишет закон о языке и передаст его на подпись президенту. Если так случится, противники закона намерены обжаловать его в Конституционном Суде.