На сайте Зеленского уже требуют отставки нового министра образования Украины
На сайте президента Владимира Зеленского начался сбор подписей к петиции с просьбой отправить в отставку новоназначенного министра образования и науки Украины Анну Новосад, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующую петицию под номером 22/072370-эп разместили на сайте украинского президента.
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“Отправить в отставку министра образования Анну Новосад за некомпетентность при исполнении служебных обязанностей. В частности, допущение нецензурных слов в учебниках украинского языка”, – говорится в тексте обращения.
Автор петиции – Игорь Ховряк. Она была зарегистрирована 5 сентября. Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали 22 человека с 25 тыс. необходимых.
Напомним, Анне Новосад 28 лет. Она является выпускницей Киево-Могилянской академии по специальности “Европейские студии”.
Спасибо!
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