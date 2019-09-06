На сайте Зеленского уже требуют отставки нового министра образования Украины

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На сайте президента Владимира Зеленского начался сбор подписей к петиции с просьбой отправить в отставку новоназначенного министра образования и науки Украины Анну Новосад, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующую петицию под номером 22/072370-эп разместили на сайте украинского президента.

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“Отправить в отставку министра образования Анну Новосад за некомпетентность при исполнении служебных обязанностей. В частности, допущение нецензурных слов в учебниках украинского языка”, – говорится в тексте обращения.

Автор петиции – Игорь Ховряк. Она была зарегистрирована 5 сентября. Сейчас идет сбор подписей, голоса отдали 22 человека с 25 тыс. необходимых.

Напомним, Анне Новосад 28 лет. Она является выпускницей Киево-Могилянской академии по специальности “Европейские студии”.