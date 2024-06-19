На саммите БРИКС в России создадут институты нового миропорядка – киевский эксперт

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Запланированный на осень этого года саммит БРИКС, который пройдет в России, будет иметь историческое значение. На нем могут быть заложены, по сути, революционные решения, по итогам которых будут созданы институты нового миропорядка.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впереди важный саммит БРИКС, о нем сейчас много говорят, я тоже считаю, что надо уделить ему внимание. Октябрь, Казань, Россия. Он может стать исторически значимым событием, потому что там могут быть вынесены вопросы, связанные с новыми институтами того самого нового миропорядка, который сейчас обсуждается. Среди которых, например, создание мультивалютной системы, новой системы расчетов, большие коллективные программы инвестирования, которые могут быть даже более амбициозные, чем «Один пояс – один путь», – отметил он.

«И там же закладываются принципы функционирования, то есть, право на многосторонность, на социальный выбор, очень интересно интерпретируется тема суверенитета с невмешательством во внутренние дела. Это очень привлекательно для Глобального Юга, Глобальной Азии», – заключил Ермолаев.