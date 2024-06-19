На саммите БРИКС в России создадут институты нового миропорядка – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
19.06.2024 17:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
БРИКС, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запланированный на осень этого года саммит БРИКС, который пройдет в России, будет иметь историческое значение. На нем могут быть заложены, по сути, революционные решения, по итогам которых будут созданы институты нового миропорядка.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запланированный на осень этого года саммит БРИКС, который пройдет в России, будет иметь историческое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Впереди важный саммит БРИКС, о нем сейчас много говорят, я тоже считаю, что надо уделить ему внимание. Октябрь, Казань, Россия. Он может стать исторически значимым событием, потому что там могут быть вынесены вопросы, связанные с новыми институтами того самого нового миропорядка, который сейчас обсуждается. Среди которых, например, создание мультивалютной системы, новой системы расчетов, большие коллективные программы инвестирования, которые могут быть даже более амбициозные, чем «Один пояс – один путь», – отметил он.

«И там же закладываются принципы функционирования, то есть, право на многосторонность, на социальный выбор, очень интересно интерпретируется тема суверенитета с невмешательством во внутренние дела. Это очень привлекательно для Глобального Юга, Глобальной Азии», – заключил Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть