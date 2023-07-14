На саммите НАТО согласовывали ядерный удар по Украине – Сивков

Владимир Гладков .  
14.07.2023 20:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, ЯО


Ситуация складывается таким образом, что в противостоянии с Западом Россия оказалась в гораздо более тяжёлых условиях, чем в период Холодной войны.

Об этом в эфире канала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация складывается таким образом, что в противостоянии с Западом Россия оказалась в гораздо более...

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«Первый момент состоит в том, что на саммите принято решение о том, что будет единый план борьбы с Россией, то есть восстанавливаются те принципы, на которых он основывался в период Холодной войны. Но сейчас-то война де-факто горячая. При этом надо иметь в виду, что НАТО уже рассматривается с включением туда и Финляндии, и, считайте, Швеции – то есть фронт увеличился на дополнительные 1350 километров контакта с НАТО. То есть мы вступаем в противостояние с НАТО в несопоставимо более тяжёлых условиях, чем мы находились в период Холодной войны», – отметил Сивков.

Вторым моментом эксперт обратил внимание на то, что на саммите говорили о ядерном противостоянии.

«Там ещё раз был поднят ядерный вопрос, вопрос о возможности применения ядерного оружия, условий, порядка и многих других нюансах.

Сам факт того, что был поднят ядерный вопрос, говорит о том, что они реально готовятся к ядерной провокации против РФ, это совершенно чётко. Провокация может быть сделана на Украине, формы и способы проведения могут быть любые – это и «грязная бомба», это и удар по атомной станции на Украине с обвинением России, это может быть даже ядерный удар по одному из городов Украины на востоке с объявлением, что это сделала РФ, хотя будет применено ядерное оружие американское. Это из таких вариантов», – предположил Константин Сивков.

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