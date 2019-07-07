На саммите с ЕС сербы вновь просили Запад повлиять на албанских сепаратистов

07.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Необходимость отмены введенной албанскими сепаратистами экономической блокады сербских анклавов Косово стала одной из главных тем, которые поднимал официальный Белград на состоявшемся в польской Познани саммите «ЕС-Западные Балканы».

Сербию на мероприятиях представляла премьер-министр Ана Брнабич.

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В Познани она встретилась с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Одной из тем разговора стали пошлины, которые Приштина ввела на поставляемые продукты из центральной Сербии. Мэй пообещала, что призовет «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная отменить блокаду.

«Я надеюсь, что она может оказать какое-то влияние на Рамуша Харадиная. У меня нет больших ожиданий», – сказала Брнабич журналистам, пишет Politika.

По словам сербского премьера, на севере Косово после введения пошлин выросла цена на продукты, появился дефицит некоторых товаров.

«Я понимаю, что это популизм, который принес Харадинаю большую популярность в краткосрочной перспективе, но они тем самым ведут себя к самоизоляции. Я не рада этому, потому что это наносит ущерб всему региону», – сказала Брнабич.

На саммите она также провела закрытые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Содержание встречи для прессы не разглашалось, но Меркель отметила экономические успехи Сербии.

«Регион Западных Балкан хорошо развивается с точки зрения экономического роста. Я не хочу никого упоминать по отдельности, но в Сербии было достигнуто очень позитивное развитие», – заявила Меркель в своем выступлении на пленарном заседании.

Кроме Брнабич, в Познань приехала и государственный секретарь МВД Сербии Биляна Попович-Ивкович. Она с аргументами против членства Косово в Интерполе.

Госсекретать подчеркнула, что допуск Косово в эту полицейскую организацию будет использоваться сепаратистским режимом для давления и шантажа в отношении сербов в Косово и Метохии.