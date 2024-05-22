«На саммите в Швейцарии может что-то пойти не так» – украинский телеведущий

Это «прискорбно», но страны глобального Юга на «саммите мира» в Швейцарии, скорее всего, «воздержатся от поддержки украинской позиции».

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие страны ЕС, и не только ЕС, но и другие наши «партнёры» глобального Юга, которые приглашены на этот саммит, они очень осторожно подписывают с нами договора о безопасности. То есть – это важно, но они говорят, а стоит ли это делать, а если мы подпишем, это не будет иметь юридического обоснования, и эта осторожность наводит на размышления, что вполне вероятно, на этом саммите может что-то пойти не так, как хочет Зеленский и его окружение», – тревожился он.

«Те люди, которые представляют страны Юга, и которые сейчас очень активно поднимают свою экономику на дисконтных российских энергетических ресурсах, на сотрудничестве с Россией, принимая участие в этом саммите, могут автоматически попасть в касту негатива со стороны России. Могут быть отрезаны экономически от этих преференций, которые дают возможность роста их экономике. С этим тоже украинская власть должна считаться и понимать, что даже если они всей душой на стороне Украины, но находятся в таких обстоятельствах, что могут воздержаться от поддержки украинской позиции, и это для нас прискорбно», – предупредил Дикий.