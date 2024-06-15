«На саммите в Швейцарии нам устроят избиение младенца» – полковник Свитан

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план полностью дискредитирует украинскую делегацию в Швейцарии. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мирный план – это хорошая торпеда, которую Путин запускает как раз перед мирным саммитом. А нам не мир нужен, нам нужно оружие, и в этом проблема в восприятии нас нашими партнёрами. Наши комбинаторы, которые придумали идею мирной конференции, пришли как раз под торпеду Путина. Он её запустил, и теперь они будут выглядеть как неощипанные куры. Потому что их сейчас будут принуждать – вы ж хотите мира, вот вам мирные условия. Отдавайте свои пять областей, и попробуйте вывернуться. Сами подставились», – сказал Свитан.

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Предложенный президентом России Владимиром Путиным мирный план полностью дискредитирует украинскую делегацию в Швейцарии. Об...


«Есть эта проблема, и выкрутиться из неё невозможно. Потому что зажали, и сейчас будут просто отгребать со всех сторон. Ещё и Юг туда позвали, непонятно зачем. А на Юг имеют воздействие Иран, Москва и Пекин. Поэтому будет серьёзное давление. Сейчас они там будут подпрыгивать после каждого вопроса, и не получится той картинки, которую они хотели нарисовать. Их будут просто бить с левой, с правой, с ноги. Будет просто избиение младенца», – добавил эксперт.

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