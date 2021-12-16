На саммите Восточного партнёрства «забыли» о России, но поссорились из-за Белоруссии

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Страны-члены так называемого «Восточного партнерства» – антироссийского и проамериканского объединения лимитрофов – на своем очередном саммите, состоявшемся в Брюсселе, решили не обострять отношения со своим вечным антиподом.

В итоговом заявлении на 24 страницах, подписанном Арменией, Азербайджаном, Грузией, Украиной и Молдовой не содержится упоминаний о санкциях против РФ или о какой-либо «агрессии России». Упомянули лишь поддержку «территориальной целостности». Нет в документе и упоминания о возможности вступления стран-участниц в Евросоюз.

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Информацию о том, что на саммите не затрагивались ни санкции против России, ни ситуация вокруг “Северного потока – 2”, подтвердила после встречи и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

При этом на итоговой пресс-конференции саммита большинство вопросов касались именно России. Глава Евросовета Шарль Мишель заверил журналистов, что Евросоюз подготовил «твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины».

Зато вопрос Белоруссии, которая в знак протеста приостановила свое членство в объединении, рассорил станы-участницы «Восточного партнерства». Азербайджан не поддержал этот проект, касавшийся «перехода Белоруссии к демократии».

В Баку отметили, что для него уважение суверенитета стран, невмешательство в их внутренние дела – это красная линия. Азербайджан не приемлет политизированного подхода к правам человека, гуманитарным вопросам и двойным стандартам.

«Белоруссии на саммите поставили пустой стул. Сделано это было с заявлением о том, что европейское сообщество выражает надежду, что скоро на этот стул сядет «легитимный демократически избранный белорусский лидер». Однако Светлану Тихановскую на центральное мероприятие саммита – заседание глав государств – не пригласили и на пустой стул не посадили. Из чего логически следует, что она не есть легитимный демократически избранный белорусский лидер», – пишет в своем телеграм-канале шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович

Он также обращает внимание на то, что именно Азербайджан, а не Армения, которая вместе с Белоруссией входит в ОДКБ и ЕАЭС, поддержал официальный Минск.

«У меня одного предчувствие, что скоро отношения внутри ЕАЭС и ОДКБ перестанут быть томными?», – спрашивает Носович.