«На самом высоком уровне»: Путин заявил о боеготовности ядерной триады

Владимир Гладков.  
19.12.2023 15:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


В ответ на растущие военные угрозы Россия поддерживает боеготовность ядерной триады на самом высоком уровне.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на растущие военные угрозы Россия поддерживает боеготовность ядерной триады на самом высоком...

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«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых политических рисков, существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире.

В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружения, чёткой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведён до 95%, а морской компоненты – практически до 100%.

До конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард»», – сказал Путин.

Он отметил, что недавно были спущены четыре атомных подводных лодки, в том числе «Красноярск» и «Императора Александр Третий».

«Модернизируется и авиационная составляющая. В частности, поступило три ракетоносца Ту-160М.

Надо и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на самом высоком уровне. Все утверждённые в этой области планы безусловно будут выполнены» – добавил президент.

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