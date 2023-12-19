«На самом высоком уровне»: Путин заявил о боеготовности ядерной триады

В ответ на растущие военные угрозы Россия поддерживает боеготовность ядерной триады на самом высоком уровне.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях меняющегося характера военных угроз и появления новых политических рисков, существенно выросла роль ядерной триады, которая обеспечивает стратегический баланс сил в мире.

В текущем году благодаря последовательной реализации госпрограммы вооружения, чёткой работе оборонных предприятий, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведён до 95%, а морской компоненты – практически до 100%.

До конца года на боевое дежурство в ракетных войсках стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард»», – сказал Путин.