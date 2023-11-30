На сборище у Пономарёва обсуждают отторжение Ленинградской области от РФ

Елена Острякова.  
30.11.2023 15:57
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Россия, Санкт-Петербург


Замкомандира русской наемнической группировки в составе интернационального батальона ВСУ легион «Свобода России» под позывным «Цезарь» допустил создание так называемой Ингерманландии на территории Ленинградской области РФ.

Об этом заявил, выступая по видеосвязи на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организации) в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Замкомандира русской наемнической группировки в составе интернационального батальона ВСУ легион «Свобода России» под позывным...

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«У каждого из нас есть свобода выбора, и каждый может воевать за те убеждения, которые он считает нужными. Но настоящая демократия подразумевает решение большинства.

Когда граждане России освободят свою страну от тирании, у сторонников Ингерманландии появится общественная площадка и возможность пообщаться с жителями Санкт-Петербурга и убедить их в том, что Ингерманландия – это нужно и актуально. Но вопросы территориального деления и субъектности разных частей России», – сказал «Цезарь».

Ранее возглавляющий это сборище иноагент и экстремист Илья Пономарев рассказал, что двое сепаратистов, отправившихся воевать на Украину, вернулись сильно разочарованными из-за того, что создавать Ингерманландию в ВСУ никто не хочет.

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