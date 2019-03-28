На сегодняшнюю встречу Порошенко во Львове сгоняли курсантов и офицеров военной академии в гражданской одежде

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Курсантам и офицерам Национальной Академии сухопутных войск приказали создать массовку на сегодняшней встрече с действующим президентом Петром Порошенко во Львове, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал в Facebook кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

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По его словам, Порошенко, нарушает закон, втягивает военных в свою «грязную политику».

«Сегодня во Львове курсанты и офицеры Национальной Академии Сухопутных войск получили приказ: всем организовано прибыть на публичную встречу Порошенко-кандидата с „местной общиной“», — написал он.

«Чтобы военные выглядели как „община“, им дана команда всем переодеться в гражданскую одежду. Курсантам, проживающих в городе, чтобы заблаговременно переодеться, отменили третью пару плановых занятий», — утверждает Гриценко.

По его словам, военные «на подтанцовке» должны создать вид «массовой поддержки Порошенко избирателями Львова».

«Начальник Академии генерал Павел Ткачук мог бы остановить этот шабаш, но на мой звонок не ответил. Что ж, молчание — тоже ответ. Не забуду», — заявил кандидат в президенты.

Он обратился к министру обороны Степана Полтораку, начальнику Генштаба Виктору Муженко и главному военному прокурору Анатолию Матиосу с призывом «остановить этот шабаш» и не допустить нарушения закона.