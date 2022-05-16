На Сербию давят все жестче, требуя выступить против России

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Сербия до последнего будет отказываться от присоединения к антироссийским санкциям.

Лидер Сербии Александр Вучич в интервью телеканалу Prva озвучил позицию страны по ряду острых вопросов, которые поднимались на встрече послов стран “Большой семерки”.

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Об это он заявил в интервью телеканалу Prva.

«Мы бы жили в десять раз лучше, если бы ввели санкции против России. Мы продержались восемьдесят дней, и цена, которую мы платим, огромна. Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций. Нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы это делаем, потому что мы – самостоятельная страна»», – сказал Вучич.

Сербский лидер уточнил, что страну шантажировали угрозой перекрыть поставки российской нефти.

Он также отметил, что страна никогда не признает независимость Косово и что он будет придерживаться позиции стран G7, которые указывали на то, что не допустят нарушения территориальной целостности Украины любой ценой.

Вучич подчеркнул, что недавнее заявление министров G7 о том, что они поддержат вступление Косово в Совет Европы, открыло ему глаза.

Не обошел глава Сербии и тему кризиса, в том числе и продуктового, который накрывает мир. Кроме того, пообещал, что сейчас цена на элетроэнергию не будет повышаться.

«Если цена на электроэнергию повысится на 30%, это будет означать инфляцию в 20%», – подчеркнул президент.

Кроме того, было сказано, что пока он не принял решение о кандидатуре главы правительства, опровергнув слухи о назначении ставленника либо Вашингтона, либо Москвы.

«Все, что вы услышите, не произойдет, я вам заранее говорю, что этого не будет, потому что решать будут не американцы и не русские, а граждане Сербии», — подчеркнул президент.

Также Вучич прогнозирует, что война на Украине будет длиться долго, что она будет более ожесточенной, чем сегодня, особенно с осени, и что он считает высокой вероятность ядерного конфликта.

Президент Сербии заявил, что заявление министров стран G7, призывающее соседние страны присоединиться к политике ЕС, было адресовано только Сербии.

«БиГ также ввела санкции против России, поэтому мы единственные, кто этого не сделал, поэтому заявление G7 по Западным Балканам было написано только для Сербии», — отметил Вучич.