На сербов будут давить и много обещать – политолог о визите Макрона в Белград

17.07.2019, Москва, Елена Острякова

Итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию подводить пока преждевременно.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Если в краткосрочной или среднесрочной перспективе по сербскому вопросу начнут происходить какие-то изменения, тогда можно будет сказать, что визит Макрона был в целом удачный и способствовал началу достаточно долго процесса урегулирования. Но у меня большие сомнения в том, что это произойдет. Очевидно, что на Сербию будут продолжать давить по всем вопросам, начиная от признания Косово, и заканчивая выводом Белграда из-под влияния Москвы», – сказал Гаспарян.

Он полагает, что в целом Макрон продолжает по сербскому вопросу линию своих предшественников.

«Сербам всегда много чего обещают. Но между обещанием и его выполнением существует большая разница», – сказал Гаспарян.