На сербских учеников в некогда сербском Вуковаре напали вооруженные палками хорватские фанаты

25.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне в Вуковаре было совершено нападение на группу сербских учеников Технической школы (техникума) «Никола Тесла».

В результате завязавшейся потасовки тяжелое ранение получил один сербский юноша, который был доставлен в стационар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Драка началась, когда группа старшеклассников пошла в соседнюю пекарню, чтобы перекусить. По дороге на них напала группа молодых людей с дубинками, а один из юных сербов получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу Вуковара.

Инцидент подтвердил официальный представитель Вуковарско-Сремского Управления полиции Драгослав Живкович, который сообщил, что расследование продолжается и несколько участников драки задержаны.

По поводу нападения на старшеклассников также высказался президент Вуковарского отделения Независимой демократической сербской партии (Хорватии) Срджан Колар.

«Я призвал все политические партии осудить нападения на членов сербской общины, которые произошли перед Технической школой «Никола Тесла». Никто не убедит меня, что это просто конфликт между футбольными фанатами и фан-группами, но ясно, что речь идет о целенаправленных нападениях на членов сербской общины с целью дестабилизации межэтнических отношений в Вуковаре. Я ожидаю, что все ведомства сделают свою работу и сделают все, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем», – сказал сербский политик.

Шествия хорватских фанатов в Вуковаре

Город Вуковар был самым крупным городом непризнанной Республики Сербская Краина, где хорватским боевикам-сепаратистам после нападений на казармы и офицеров Югославской народной армии, удалось втянуть армию в противостояние (ранее она только разводила враждующие стороны – силы хорватского МВД, национальной гвардии и правых боевиков-неоусташей HOS, противостоящих местному сербскому ополчению и четникам из Сербии ).

Город также стал местом массовых чисток экстремистами-неоусташами сербского гражданского населения. Здесь ЮНА применила устаревшую тактику действия танковыми колоннами в городских условиях, в результате чего потеряла много бойцов и техники, с обеих сторон в ходе интенсивных боев, длившихся с августа по ноябрь 1991 года погибли тысячи человек, а также порядка двух тысяч горожан, город был превращен в руины.

ЮНА ведет уличные бои в пригороде Вуковара, в1991 год

Спустя три года после падения Республики Сербская Краина, ее северо-восточный форпост – Восточная Славония, граничивший с Югославией, куда хорватская армия побоялась сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославских войск, была в 1998 году «мирно реинтегрирована» в Хорватию под давлением ООН.

Последствиями такой «мирной реинтеграции» стало сокращение сербского и увеличение хорватского населения города, негласный запрет на кириллицу, преследование сербских ветеранов войны 90-х, мэр – хорватский националист, открытие в городе ячеек праворадикальных хорватских организаций и регулярные нападения на представителей местной сербской общины.

Нужно отметить, что как на военный (операции «Молния» и «Буря»), так и на «мирный» хорватские сценарии любят ссылаться власти Украины по отношению к Донбассу.