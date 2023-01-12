На сербском кладбище в Вуковаре уничтожено 13 памятников

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В хорватском городе Вуковар, который в 1991-м был ареной кровопролитных боёв между сербами и хорватами, уничтожено 13 памятников на сербском православном кладбище.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ообщила 12 января Сербская православная церковь (СПЦ).

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Произошло это во время Рождественских праздников. Согласно заявлению на сайте СПЦ, памятники были разрушены и разбиты на части, скорее всего, 5 и 6 января 2023 года, и полиция начала расследование.

«Отмечаем, что это третий акт вандализма и бесчеловечности подобного характера в последнее время, и он был совершен в то время, когда Церковь праздновала Рождество Христова, которое является праздником мира и семьи», – говорится в сообщении СПЦ.

«Я самым искренним образом осуждаю этот недопустимый нецивилизованный акт нарушения покоя умерших, и надеюсь, что благодаря качественной работе полиции в Вуковаре виновные в этом преступлении будут найдены и наказаны в кратчайшие сроки», – заявил мэр города Иван Пенава.

Однако искренность чувств хорватского чиновника вызывает оправданное сомнение. Так, в октябре 2021 года городской совет Вуковара именно по предложению Ивана Пенавы в очередной раз отказал сербскому меньшинству в публичном использовании кириллицы. А 29 декабря 2022-го горсовет Вуковара изменил устав города, изъяв положение об официальном использовании сербского языка и кириллического письма.

Дело в том, что двуязычие предусмотрено хорватским законодательством для районов, где национальное меньшинство составляет более 30% населения. Но по официальным результатам переписи населения, проведенной в 2021 году, в Вуковаре проживает 29,73% сербов. Соответственно, местные власти больше не обязаны обеспечивать двуязычие.

Как известно, битва за Вуковар – город на хорватско-сербской границе – длившаяся с 25 августа по 18 ноября 1991 года, была самой жестокой и кровавой битвой хорватской войны за независимость. Это город в Хорватии называли «Сталинград на Дунае».

Вуковар, как и вся Восточная Славония, вернулся под контроль Хорватии в результате мирной реинтеграции под эгидой ООН в 1998 году. Местные сербы, которые не были причастны к военным преступлениям, получили возможность стать гражданами Хорватии, пройдя унизительную проверку на лояльность. Несмотря на постоянную дискриминацию, значительная часть сербов осталась жить в Вуковаре.

Вскоре после присоединения страны к Европейскому Союзу, осенью 2013 года, в городе попытались ввести нормы национального языкового законодательства. В частности, на здании органов власти были установлены двуязычные – хорватско-сербские, латино-кириллические таблички.

Но местные хорваты не допустили возвращения надписей на сербском языке. Вспыхнули массовые акции протеста, в которых приняли активное участие хорватские ветераны войны.

Протестующие разбивали таблички с кириллицей, после чего местные власти ввели ограничения на использование сербского языка, «учитывая особенности новейшей истории города».

Как сообщал «ПолитНавигатор», с 2011 доля сербов в населении Хорватии снизилась на треть, с 4,36 до 3,2 процента.